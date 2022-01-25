Месси прилетел в Барселону для встречи с главным тренером каталонцев

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прилетел в Барселону для встречи с бывшими одноклубниками. Об этом сообщает Twitter OnzeTv3.

По данным источника, аргентинский форвард поужинал в одном из ресторанов столицы Каталонии с главным тренером «Барсы» Хави и полузащитником Серхио Бускетсом.

Ранее сообщалось, что с одним забитым мячом в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Месси демонстрирует худший снайперский показатель за всю свою футбольную карьеру.

10 августа 2021 года «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

В турнирной таблице чемпионата Франции подопечные Маурисио Почеттино занимают первую строчку, имея в своем активе 53 очка после 22 игр.