Министр спорта Матыцин назвал основную цель введения закона о Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин назвал основную цель введения закона о Fan ID.

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Основная цель принятого закона о введении Fan ID — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение фанатских объединений столичного «Спартака» и петербургского «Зенита» бойкотировать матчи команд в связи с введением закона о Fan ID.