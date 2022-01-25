Овечкин повторил результат Боумистера и Элиаша по матчам в НХЛ

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс».

Для капитана столичной команды Александра Овечкина этот поединок стал 1240-м в лиге. 36-летний хоккеист по этому показателю повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.

Напомним, 23 января нападающий оформил дубль в ворота «Оттавы». Теперь на его счету 29 заброшенных шайб и голевых передач в 43 играх.

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах Александра Овечкина принять участие в Играх-2026.