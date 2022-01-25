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Телеведущий Соловьев высказался о введении закона о Fan ID

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«Россия-1»

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на решение фанатских объединений московского «Спартака» и петербургского «Зенита» бойкотировать матчи команд в связи с введением закона о Fan ID.

«Не очень понимаю, зачем плодить дополнительные сущности. Сейчас блестящие возможности распознавания лиц. Если кто-то нарушил закон или является нежелательным персонажем, его можно вычислить без всякого Fan ID.

Не знаю, зачем возвращаться технологически к предыдущему поколению, если есть наработки, позволяющие это делать без лишних хлопот. У нас и так требуется много усилий, чтобы оказаться на стадионе, особенно в условиях коронавируса, не говоря уже о качестве российского футбола.

Нужно слушать и беседовать с людьми, которые готовы отдавать последние деньги и идти на футбол. Болельщиков надо любить», — приводит слова телеведущего «СЭ».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение фанатов «Спартака», «Зенита» и «Ростова» бойкотировать матчи из-за внедрения закона о Fan ID.

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