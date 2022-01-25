Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В СколТехе выяснили, почему животные кружатся и движутся друг за другом 02:18
Байден рассказал, кто помогает ему со смартфоном 02:08
Лидеры стран НАТО пригрозили России «карательным мерами» 02:06
Олимпийский чемпион скончался в 51-летнем возрасте после заражения коронавирусом 02:02
Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно 01:54
Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским 01:48
Минимум семь человек погибли во время давки на матче Кубка Африки 01:40
Телескоп «Джеймс Уэбб» вышел на рабочую орбиту, достигнув второй точки... 01:31
В США описали гипотетическую бомбардировку Украины Россией 01:31
Соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей 01:28
Бесплатная ставка 2000 р.

Форвард сборной России назвал главную причину поражения от Хорватии в отборе на ЧМ

Смолов заявил, что сборная России проиграла Хорватии из-за психологии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Форвард московского «Динамо» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о поражении национальной команды в матче с Хорватией в квалификации чемпионата мира — 2022.

Напомним, 14 ноября подопечные Валерия Карпина уступили в гостях хорватам 0:1 и упустили возможность получить прямую путевку на турнир.

«Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались», — приводит слова нападающего официальный сайт «Динамо».

Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах. 24 марта 2022 года в «Лужниках» пройдет встреча с Польшей. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Федор Смолов объяснил, почему ухудшились результаты московского «Локомотива».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть