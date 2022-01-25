Форвард сборной России назвал главную причину поражения от Хорватии в отборе на ЧМ

Форвард московского «Динамо» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о поражении национальной команды в матче с Хорватией в квалификации чемпионата мира — 2022.

Напомним, 14 ноября подопечные Валерия Карпина уступили в гостях хорватам 0:1 и упустили возможность получить прямую путевку на турнир.

«Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались», — приводит слова нападающего официальный сайт «Динамо».

Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах. 24 марта 2022 года в «Лужниках» пройдет встреча с Польшей. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Федор Смолов объяснил, почему ухудшились результаты московского «Локомотива».