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Экс-тренер сборной Украины по боксу: Россия хочет уничтожить мою страну

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Кадр из видео/XSPORT/Youtube

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский поддержал решение министра спорта страны запретить местным спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.

«Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории. Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну», — передает слова Сосновского украинский Metaratings.

Напомним, что сегодня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Ранее олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, как бы на месте украинцев отреагировала на запреты Минспорта.

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Олимпиада 2022
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