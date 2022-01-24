Смолов связал спад «Локомотива» с приходом нового тренера

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему ухудшились результаты «Локомотива».

«Причины спада «Локомотива» связываю со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать», — цитирует Смолова официальный сайт «Динамо».

12 января 31-летний Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России.

В «Локомотиве» футболист играл с 2018 года. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

В текущем сезоне Смолов 15 раз появился на поле в чемпионате России и сумел отличиться семь раз.

Ранее бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился эмоциями от происходящего в «Локомотиве».

«Как можно прийти в клуб, который входит в число лидирующих в российском футболе, и все завалить», — возмутился Газзаев.