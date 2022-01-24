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Жамнов объяснил, почему Бурдасов не попал в состав сборной России на ОИ-2022

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о выборе игроков для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

По его словам, основным критерием при выборе состава был баланс во всех линиях.

«Бурдасова нет, Кадейкин и Кузьменко в запасе. Почему такое решение? Ставка делается на всех. Вы сами прекрасно понимаете, что в связи с ситуацией все может произойти в любой момент. Мы рассчитываем на всех 31 человек, которые остались в Новогорске и будут готовиться к Олимпиаде.

Бурдасов? У нас есть ребята, которые рассматриваются в первом-втором звене, а в третьем-четвертом звене другие задачи. Нам нужно было сохранить баланс. Турнир краткосрочный, мы все учитывали. Нам нужны были игроки под те схемы, которыми мы будем играть», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Сборная России является действующим победителем мужского хоккейного турнира. В финале ОИ-2018 отечественная национальная команда в овертайме оказалась сильнее немцев (4:3).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на приостановку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Олимпиада 2022
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