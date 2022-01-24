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В Китае отреагировали на то, что Овечкин не приедет на Олимпиаду в Пекине

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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» в своем Instagram отреагировал на то, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет за сборную России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Александр Овечкин не попал в итоговый состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Очень жаль, ведь предыдущий его визит в Пекин вышел запоминающимся. Когда теперь он выйдет на стартовое вбрасывание против Колина Джо?» — говорится в сообщении.

Напомним, что Овечкин, как и все игроки НХЛ, пропустит предстоящие Олимпийские игры в Пекине из-за решения лиги. Прошлую Олимпиаду нхэловцы также пропускали.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался об отсутствии Овечкина на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
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