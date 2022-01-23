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Наставник «Зенита-2» отреагировал на возможный перевод Азмуна во вторую команду

Наставник «Зенита-2» о возможном переводе Азмуна во вторую команду: впервые об этом слышу

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Наставник петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что иранца Сердара Азмуна могут перевести во вторую команду, передает Legalbet.

«Впервые слышу об этом. Позвоните Семаку. Мне он пока ничего не говорил. Иностранцы не могут играть в ФНЛ-2, лимит. Честно, впервые об этом услышал», — сказал Радимов.

Напомним, футболист уехал в Германию на подписание контракта с леверкузенским «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых.

Контракт Азмуна с «Байером» вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

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Футбол. Чемпионат России
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