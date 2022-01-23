«Зенит» оштрафует форварда команды за самовольный отъезд из клуба

Руководство петербургского «Зенита» оштрафует форварда команды Сердара Азмуна за то, что он улетел подписывать контракт с леверкузенским «Байером», не поставив в известность руководство и тренерский штаб сине-бело-голубых, передает «Чемпионат.com».

Таким образом, футболист нарушил медицинский протокол клуба. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу с лета 2022 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий «Байер».