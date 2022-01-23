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Нурмагомедов победил Стаманна на турнире UFC 270

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Instagram Саида Нурмагомедова

Российский боец Саид Нурмагомедов на турнире UFC 270 удушающим приемом одержал победу над американцем Коди Стаманном.

Поединок завершился в первом раунде, продлившись 47 секунд. Бойцы соревновались в рамках легчайшей весовой категории.

Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Саид Нурмагомедов выступает на профессиональном уровне с 2009 года. Является бывшим чемпионом World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в легчайшем весе. Чемпион мира по ММА — 2013. Имеет рекорд ММА 15-2. В UFC Нурмагомедов одержал четыре победы при одном поражении. На счету 32-летнего Стаманна 19 побед, пять поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Рустам Керимов заявил, что имел желание выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), но не смог получить американскую визу.

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