Новичок «Спартака» рассказал, как застрелили его отца

Новоиспеченный нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о смерти своего отца. Его слова передает «Матч ТВ».

По его словам, трагедия произошла 23 декабря. Отец Николсона пришел в качестве зрителя на один из его матчей.

«Уже после матча мы с друзьями собирались выходить, когда стали звучать выстрелы. Тогда я сказал другу: «Ого, кажется кто-то схватил пули». Тогда я не знал, что стреляли в отца. В такие моменты толпа всегда бежит на звук выстрелов. Мы тоже побежали, как все, кто был на стадионе. Я был, наверное, метрах в пятидесяти, когда увидел, что это мой папа. И тут же отвернулся. Дальше было очень сложное время для меня», — сказал футболист.

Николсон начинал карьеру на родине в клубе «Бойз Таун», в 2017 году перешел в словенский «Домжале», а в 2019-м — в «Шарлеруа». В текущем сезоне нападающий провел за бельгийцев 18 матчей, в которых отметился 13 голами и пятью результативными передачами.

За национальную команду футболист сыграл в 29 матчах, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Николсон прилетел в Москву.