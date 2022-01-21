Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда Макгрегор вернется в октагон

Президент UFC Дана Уайт в интервью Youtube-каналу ESPN MMA заявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор может летом нынешнего года вернуться в октагон.

«Думаю, он вернется летом, хотя нельзя говорить наверняка. Все будет зависеть от того, как будет заживать его нога, а также еще миллиона самых разных вещей, которые могут случиться до лета. Спекулировать на эту тему просто глупо, и я уже перестал это делать. Когда Конор позвонит мне и скажет, что готов и начал полноценные тренировки, тогда мы и начнем обсуждать возможные варианты его возвращения», – сказал Уайт.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее Дана Уайт рассказал, сможет ли Макгрегор получить титульный бой после возвращения в октагон.