Овечкин сократил отставание от Халла по набранным очкам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» отметился результативной передачей, набрав 41-е очко в нынешнем сезоне.

Таким образом, на счету российского форварда 1376 (757+619) очков в 1238 встречах, что является 24-м результатом в истории лиги. На 25-м месте находится Бретт Халл, который за свою карьеру набрал 1391 очко. Капитану «Кэпиталз» осталось набрать 15 баллов, чтобы догнать канадца.

«Вашингтон» уступил со счетом 3:4. Овечкин отметился результативной передачей.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 99-е место по числу матчей.