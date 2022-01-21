Мостовой предположил, что игрок «Спартака» Игнатов получал плохие оценки по математике

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал слова хавбека московского «Спартака» Михаила Игнатова о том, что красно-белые могут побороться с петербургским «Зенитом» за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Совсем недавно Игнатов из «Спартака» прокомментировал, что «Спартак» еще может догнать «Зенит». Ну, не знаю, в математике плохие оценки он получал или просто как бы пошутил», — написал Мостовой в своем Telegram-канале.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. «Зенит» располагается на первой строчке. Сине-бело-голубые имеют в активе 38 баллов.

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.