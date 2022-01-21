Журналист Дмитрий Губерниев назвал имя российского теннисиста который может победить в Australian Open, передает «Спорт-Экспресс».

«Медведев сейчас на ходу. У нас вообще мужской теннис на ходу, а Даниил — один из претендентов на победу в Австралии. Мы надеемся, что он пройдет как можно дальше», — сказал Губерниев.

В матче второго круга Медведев обыграл Ника Кирьоса. Во время сегодняшней игры болельщики каждый розыгрыш выкрикивали «Siii», пародируя Криштиану Роналду, который подобным образом празднует взятие чужих ворот.

Эта победа позволила россиянину пройти в третий круг турнира. Теперь Медведеву предстоит встретиться с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом. Матч пройдет 22 января.

Ранее Медведев прокомментировал поведение болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Ника Кирьоса.