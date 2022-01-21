Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский школьник выстрелил в лоб другу из пневматики 06:26
Захарова: такое могло опубликовать только «министерство правды» 06:13
В США рассказали о консультациях с союзниками по санкциям против... 06:08
Медики рассказали, как определить рак легких по пальцам 05:53
Комментатор Александр Метревели оценил шансы Хачанова в поединке против Надаля 05:52
В работе Twitter обнаружены сбои 05:49
В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица 05:45
Александр Овечкин вышел на 99 место по числу матчей в НХЛ 05:43
Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи 05:30
Йоханнес Бё — о непопадании Бабикова на Олимпиаду: возможно, стоит сделать... 05:27
Бесплатная ставка 2000 р.

Губерниев назвал имя российского теннисиста который может победить в Australian Open

Губерниев считает, что Даниил Медведев может победить в Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев назвал имя российского теннисиста который может победить в Australian Open, передает «Спорт-Экспресс».

«Медведев сейчас на ходу. У нас вообще мужской теннис на ходу, а Даниил — один из претендентов на победу в Австралии. Мы надеемся, что он пройдет как можно дальше», — сказал Губерниев.

В матче второго круга Медведев обыграл Ника Кирьоса. Во время сегодняшней игры болельщики каждый розыгрыш выкрикивали «Siii», пародируя Криштиану Роналду, который подобным образом празднует взятие чужих ворот.

Эта победа позволила россиянину пройти в третий круг турнира. Теперь Медведеву предстоит встретиться с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом. Матч пройдет 22 января.

Ранее Медведев прокомментировал поведение болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Ника Кирьоса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть