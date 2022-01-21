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Милонов о презентации игрока ЦСКА Языджи: за это нужно отрубать руки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов отреагировал на скандальную презентацию нового игрока московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Я думаю, за такие «креативы» нужно отрубать руки по старой турецкой традиции. А также выгонять вон из профессионалов», — написал Милонов в Instagram.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, набрав 30 очков.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием пресс-службы столичного ЦСКА.

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