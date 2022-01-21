Милонов о презентации игрока ЦСКА Языджи: за это нужно отрубать руки

Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов отреагировал на скандальную презентацию нового игрока московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Я думаю, за такие «креативы» нужно отрубать руки по старой турецкой традиции. А также выгонять вон из профессионалов», — написал Милонов в Instagram.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, набрав 30 очков.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием пресс-службы столичного ЦСКА.