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Орлов: нельзя отпускать Азмуна, «Динамо» уже сделало себе позолоченные медали

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РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в зимнее трансферное окно «Зениту» ни в коем случае не нужно продавать иранского нападающего Сердара Азмуна.

«Нельзя отпускать Азмуна из «Зенита», когда идет борьба за чемпионство. Во-первых, есть московское «Динамо», которое, по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. «Зениту» в любом случае нельзя распускать команду. Даже учитывая то, что взяли на усиление парня из «Крыльев Советов», Сергеева», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

«Зенит» после 18 туров лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ), опережая московское «Динамо» на два очка.

Азмун провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за иранского нападающего Сердара Азмуна «Зенита» €5 млн.

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Футбол. Чемпионат России
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