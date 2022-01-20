Медведев отреагировал на поведение болельщиков: у некоторых людей просто низкий IQ

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Ника Кирьоса.

«Расстраивает, когда люди издают эти звуки между первой и второй подачей. Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ», — сказал Медведев.

Напомним, что встреча между Медведевым и Кирьосом прошла сегодня и завершилась победой россиянина 7:6, 6:4, 4:6, 6:2. Во время сегодняшней игры болельщики каждый розыгрыш выкрикивали «Siii», пародируя Криштиану Роналду, который подобным образом празднует взятие чужих ворот.

Эта победа позволила россиянину пройти в третий круг турнира. Теперь Медведеву предстоит встретиться с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом. Матч пройдет 22 января.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Помимо Медведева из россиян в турнире принимают участие Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Роман Сафиуллин выбыл после первого круга.

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. Сербский теннисист не примет участие из-за аннулирования его австралийской визы.

Ранее Ник Кирьос резко отреагировал на вопрос журналиста после матча с российским спортсменом.