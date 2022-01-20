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Медведев отреагировал на поведение болельщиков: у некоторых людей просто низкий IQ

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Ника Кирьоса.

«Расстраивает, когда люди издают эти звуки между первой и второй подачей. Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ», — сказал Медведев.

Напомним, что встреча между Медведевым и Кирьосом прошла сегодня и завершилась победой россиянина 7:6, 6:4, 4:6, 6:2. Во время сегодняшней игры болельщики каждый розыгрыш выкрикивали «Siii», пародируя Криштиану Роналду, который подобным образом празднует взятие чужих ворот.

Эта победа позволила россиянину пройти в третий круг турнира. Теперь Медведеву предстоит встретиться с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом. Матч пройдет 22 января.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Помимо Медведева из россиян в турнире принимают участие Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Роман Сафиуллин выбыл после первого круга.

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. Сербский теннисист не примет участие из-за аннулирования его австралийской визы.

Ранее Ник Кирьос резко отреагировал на вопрос журналиста после матча с российским спортсменом.

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