Экс- президент «Локомотива» порассуждала о будущем Семака

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением на счет будущего главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Ее слова передает «РБ Спорт».

«Будет ли интересно Семаку работать в новом клубе? Конечно! Новый клуб – это новый вызов, а не калька с предыдущей работы. Все совершенно по-другому. Если Семака позовет «Спартак» и он согласится – это не будет предательством по отношению к «Зениту» и ЦСКА? Будет ли предательством его переход в «Спартак»? Я в таких категориях даже не мыслю. Все переходят из клуба в клуб. И игроки, и тренеры», — сказала Смородская.

После 18 туров «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 38 очков. Ближайшим преследователем команды Семака является московское «Динамо», которое ушло на зимнюю паузу с 26-ю баллами.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. За это время петербургский клуб завоевал три титула чемпиона России.

Ранее экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко выразил мнение, что руководство сине-бело-голубых должно продлить соглашение с Сергеем Семаком.