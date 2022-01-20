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Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2022

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи квалификации к ЧМ-2022. Об этом информирует пресс-служба сборной Аргентины в Twitter.

28 января национальная команда Аргентины встретится с Чили. 2 февраля аргентинцы сыграют с Колумбией.

Сборная Аргентины располагается на втором месте в турнирной таблице квалификации к ЧМ-2022, имея в активе 29 очков. Лидером является команда Бразилии, набравшая 35 баллов.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским «Реалом».

Ранее экс-нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола выразил мнение, что каталонский клуб должен как можно быстрее распрощаться с воспоминаниями о Месси.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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