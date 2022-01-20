В «Спартаке» рассказали о возможном переходе нового футболиста

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал возможный переход футболиста «Крыльев Советов» Данилы Пруцева в московский клуб. Его слова передает «Матч ТВ».

«Пруцев находится на просмотре, договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сказал Зеленов.

Напомним, что тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что футболист сейчас не тренируется с командой и решает свои вопросы по поводу перехода в «Спартак».

Данил Пруцев является воспитанником «Чертаново». В этом сезоне 21-летний полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пруцева составляет €1,5 млн.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов отметил положительные качества Пруцева.