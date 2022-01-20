Стало известно, кто сменил Шевченко на посту главного тренера «Дженоа»

Немецкий специалист Александр Блессин стал главным тренером «Дженоа». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба.

Новоиспеченный наставник ранее работал с молодежными командами «Лейпцига» и бельгийским «Оденсе».

Соглашение с немецким тренером рассчитано до 2024 года.

Напомним, что до Блессина «Дженоа» возглавлял украинский тренер Андрей Шевченко. 15 января специалист был уволен с поста главного тренера итальянской команды.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что Шевченко может продолжить карьеру в киевском «Динамо».