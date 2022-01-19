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Сушинский: 50% болельщиков ждут провала от российский хоккейной сборной на ОИ

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ХК СКА

Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский посетовал на то, что некоторые болельщики ждут провала от российской команды на Олимпиаде, передает Legalbet.

«50 процентов болельщиков ждут победы. Остальные 50 процентов ждут провала. Если не будет победы, первые присоединятся ко вторым, и все сольются в едином порыве хейта», — сказал Сушинский.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил шансы сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года.

«У сборной России есть отличный шанс защитить титул олимпийских чемпионов. Все зависит от команды, от ребят. Я считаю, что у России хорошая команда», — сказал Каспарайтис.

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Олимпиада 2022
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