Семин оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте», передают «Известия».

«Он себя достаточно хорошо проявляет, хотя он проводит мало времени на поле. Это очень непросто в плане психологии. Но я верю, что он не исчерпал себя в «Аталанте». Он может пробиться в основу», — сказал Семин.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее итальянский журналист Андреа Элефанте заявил, что «Аталанта» может передумать продавать своего полузащитника Алексея Миранчука.