Ловчев обвинил женщин в скандалах в семьях футболистов

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о скандалах в семьях профессиональных футболистов.

По его мнению, в большинстве спорных ситуаций виноваты женщины.

«Я четыре раза женат. Вы что-нибудь о моих женах или детях знаете? Я уходил, оставлял квартиры, и мои дети собираются у меня 1 января на даче, и жены никаких претензий не имеют.

Во всех этих историях виноваты только женщины. Потому что этот парень зарабатывает деньги, горбатится, а они ведут себя неправильно.

И потом приходят на телевидение и рассказывают, какой плохой Паша Мамаев, Кокорин. А ты с ним жила сколько? Вот и вся история», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ранее Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Химок» Павла Мамаева, заявила о том, что ее бывший муж отозвал иск и отказался от цели забрать общего ребенка и взыскать алименты.