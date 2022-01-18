Теннисная федерация Австралии опубликовала новое заявление по делу Джоковича

Теннисная федерация Австралии (Tennis Australia) опубликовала новое заявление по делу о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.

В своем пресс-релизе организация отметила, что уважает решение министра иммиграции и Федерального суда выдворить 34-летнего серба из страны.

«Открытый чемпионат Австралии по теннису уже начался, и нашим приоритетом всегда было проведение одного из величайших спортивных событий в мире и обеспечение наилучших впечатлений для всех наших игроков, болельщиков и сообщества. Открытый чемпионат Австралии — это витрина Мельбурна и Австралии, которую очень любят игроки со всего мира.

В прошлом году Tennis Australia тесно сотрудничала как с федеральным правительством, так и с правительством штата Виктория, чтобы обеспечить безопасный в отношении коронавируса Открытый чемпионат Австралии для игроков, персонала и болельщиков. Организация крупного международного спортивного мероприятия во время пандемии, которая не сбавляет оборотов и бросает вызов всем нам, требует от всех заинтересованных сторон серьезных усилий. Правление и ассоциации-члены выражают признательность генеральному директору Tennis Australia и всей команде Tennis Australia за усердную работу и самоотверженность, направленные на обеспечение проведения теннисных матчей.

Мы признаем, что недавние события сильно отвлекли всех, и глубоко сожалеем о том влиянии, которое это оказало на всех игроков», — говорится в заявлении.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16 числа был вынужден покинуть страну.

Ранее Карен Хачанов прокомментировал депортацию Новака Джоковича из Австралии.