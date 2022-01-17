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Булыкин предсказал падение уровня сборной России при отмене лимита на легионеров

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему нельзя отменять лимит на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если у нас все клубы решат, что хотят играть одиннадцатью легионерами, тогда наша сборная будет проигрывать Лихтенштейну, потому что наши футболисты будут сидеть на скамейке и просто тренироваться. В чем смысл? Если кто-то возмущается зарплатами российских футболистов, то пусть задает вопросы владельцам клубов.

Почему они дают такие большие зарплаты? Значит кто-то заинтересован в том, чтобы их выплачивать, вот и все. В других странах нет таких окладов. Все получают бонусы, которые зависят от количества проведенных на поле минут или от места в турнирной таблице.

Нашей сборной, за которую болеет вся страна, нужны кадры. Если эти кадры будут сидеть на скамейке, то мы ничего не выиграем. Если игроки будут выходить на поле, неважно, с лимитом или без, то они будут достойно защищать честь страны.

Те легионеры, которые будут точечно приезжать к нам, должны быть на голову выше россиян. Чтобы клубы не стремились брать средних иностранцев вместо российских ребят и не наигрывали игроков для других национальных сборных», — заявил Булыкин.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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