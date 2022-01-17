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«Ювентус» провел переговоры с «Зенитом» о трансфере Азмуна

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Туринский «Ювентус» провел переговоры с петербургским «Зенитом» о трансфере форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна, передает Tuttosport.

Переговоры продолжались на протяжении последних нескольких часов. «Зенит» хочет получить за игрока €5 млн, а «старая синьора» планирует отдать за иранца €1 млн + €2 млн в качестве бонусов.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Ранее итальянский журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари заявил, что туринскому «Ювентусу» будет не просто договориться с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

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