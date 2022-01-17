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Кавазашвили об изменении лимита: останется только ходить на могилу к сборной

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выступил против изменения лимита по новой системе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Новый лимит изменит наш футбол кардинальным образом. В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов. Мы потеряем национальную команду, останется только ходить к ней на могилу и оплакивать всей страной. Сейчас уже невозможно контролировать процесс разрешения или запрета легионеров.

Увеличением числа легионеров мы убиваем сборную. Карпин и так мучается — не знает, откуда брать игроков», — передает слова Кавазашвили Sport24.

Появилась информация, что в следующем сезоне может быть изменен формат лимита на легионеров. Рассматриваются два варианта. В первом случае клуб сможет заявить не более 12 иностранцев на сезон, а на поле смогут одновременно появиться 8 легионеров.

Второй вариант предусматривает максимум 13 легионеров в заявке без ограничения их количества на поле. Клуб будет платить налог за каждую минуту, проведенную легионером на поле.

Ранее против отмены лимита высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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Футбол. Чемпионат России
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