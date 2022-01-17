Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку не нужно переходить в «Дженоа»

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, считает, что полузащитнику не стоит сейчас переходить в «Дженоа», потому что клуб претендует на вылет.

«Мне кажется, Леше не нужно переходить в «Дженоа» — это команда не его уровня, они сейчас претендуют на вылет. Мое субъективное мнение — он грамотно поступит, если откажется от предложения «Дженоа» и перейдет в другой клуб, если есть еще предложения. В «Дженоа» сейчас не лучшая ситуация, мягко говоря, там ничего нет, перспективы слабые, главный тренер уволен спустя всего два месяца работы.

Конечно, Леше нужно уходить за игровой практикой — пока Гасперини так и не дает ему раскрыться, а время идет. Но ему нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места», — цитирует Воронкова Sport24.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что уход Шевченко из «Дженоа» может повлиять на решение Миранчука перейти в стан генуэзцев.