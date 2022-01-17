Стал известен диагноз игрока, пострадавшего от фанатов в матче «Севильи» и «Бетиса»

У игрока «Севильи» Жоану Жордану диагностировали черепно-мозговую травму после матча 1/8 Кубка Испании «Бетис»-«Севилья». Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Севилья» хотела бы выразить всю свою любовь Жоану Джордану, который, к счастью, и это, несомненно, единственно важное, находится дома после того, как во время дерби в него попал предмет, брошенный с домашней трибуны. Жоану покинул «Бенито Вильямарин» в ошеломленном состоянии и был доставлен в больницу, где был осмотрен и прошел ряд тестов, предусмотренных протоколом из-за сотрясения мозга», — сказано в сообщении.

Также клуб осудил акт насилия и потребовал уважения к своему игроку.

Пострадавший проведет ближайшие 24 часа дома под наблюдением врачей.

Напомним, что 15 января Жоану Жардану получил удар палкой, которая была брошена с трибун во время матча Кубка Испании. Встреча была прервана.

Повторная игра между командами состоялась 16 января. В итоге победу одержал «Бетис». Во втором тайме матча Серхио Каналес вывел свою команду вперед и установил окончательный счет. Таким образом, «Севилья» выбыла из розыгрыша Кубка Испании, а «Бетис» ожидает своего соперника в четвертьфинале.