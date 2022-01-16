В Госдуме отреагировали на депортацию Джоковича из Австралии

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о депортации сербского теннисист Новака Джоковича из Австралии. Ее слова передает «Чемпионат».

«Власти Австралии точно показали принципиальность, чтобы продемонстрировать всем, что никаких поблажек не будет. Не хочу верить, что спортсмен такого уровня, его окружение могут так ошибиться. Все правила известны заранее. Для спортсменов надо что-то делать отдельное, каждая страна может не пускать отдельных спортсменов в угоду своим. Нужно единое правило для всех спортсменов, может, ВОЗ даст свои рекомендации», — сказала Журова.

Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Australian Open стартует 17 января.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что над Джоковичем издевались больше десяти дней.