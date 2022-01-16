Бестемьянова: существует противостояние Валиевой и Трусовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, говоря об итогах чемпионата Европы в Таллине, заявила, что между российскими фигуристками Камилой Валиевой и Александрой Трусовой существует противостояние. Ее слова передает «Чемпионат».

«Существует противостояние Валиевой и Трусовой. Трусова двигает фигурное катание и заставляет людей стремиться за собой. Да, вчера Саша не была на высоте и не сделала чисто все четверные, но она вызывает глубокое уважение», — сказала Бестемьянова.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина задалась вопросом, почему болельщиков больше всего интересует женское одиночное катание.