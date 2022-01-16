Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия вытеснила США с мирового рынка оружия 14:58
Путин проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Раиси 14:48
В Кремле ответили на публикации о размещении Россией вооружений... 14:47
В МИД Украины заявили, что примут с партнерами меры по «сдерживанию» России 14:39
Самедов оценил тренерские качества Черчесова 14:31
МИД Ирака: около 4 тысяч иракцев вернули на родину с белорусско-литовской... 14:29
Президент Сербии Вучич о депортации Джоковича: они издевались над ним... 14:24
Минцифры Украины обвинило Россию в кибератаках 14:21
Матвиенко прокомментировала западные оценки участия ОДКБ в ситуации в Казахстане 14:05
Стала известна дата выхода нового сезона мультсериала «Южный парк» 14:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Бестемьянова: существует противостояние Валиевой и Трусовой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, говоря об итогах чемпионата Европы в Таллине, заявила, что между российскими фигуристками Камилой Валиевой и Александрой Трусовой существует противостояние. Ее слова передает «Чемпионат».

«Существует противостояние Валиевой и Трусовой. Трусова двигает фигурное катание и заставляет людей стремиться за собой. Да, вчера Саша не была на высоте и не сделала чисто все четверные, но она вызывает глубокое уважение», — сказала Бестемьянова.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина задалась вопросом, почему болельщиков больше всего интересует женское одиночное катание.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть