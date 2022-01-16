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Овечкин вплотную приблизился к Драйзайтлю в списке лучших снайперов НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0).

Таким образом, россиянин забил свой 25-й гол в нынешнем сезоне и вплотную приблизился к нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю в списке лучших снайперов лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ. Россиянин набрал 53-е очко в нынешнем сезоне. Теперь капитан столичной команды занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров этого сезона НХЛ, уступая лишь Драйзайтлю, который набрал 54 балла.

Также в этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Также 36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 755 шайб в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

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Хоккей. НХЛ
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