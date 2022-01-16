Президент Украины обратился к уволенному из «Дженоа» Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook выразил слова поддержки уволенному из «Дженоа» Андрею Шевченко и призвал его вернуться в Украину.

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше. И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой», — написал Зеленский.

15 января украинский специалист был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Временно его должность будет занимать Абдулай Конко.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что Шевченко ведет переговоры со сборной Польши.