Австралийские власти задержали Джоковича

Сегодня сербский теннисист Новак Джокович был задержан австралийскими властями. Об этом сообщает CNN.

Завтра состоится очередное слушание по делу об аннулировании его визы. Место пребывания спортсмена до начала заседания не озвучивается.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Australian Open стартует 17 января.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением по делу об аннулировании визы Джоковича.

«Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?» — возмутился политик.