Российская биатлонистка упрекнула соперницу в нарушении правил борьбы

Биатлонистка сборной России Валерия Васнецова обвинила немецкую спортсменку в том, что она помешала ей во время женской эстафетной гонки.

«Немка наступила мне на лыжи, хотя обозначила ей, что я иду, она меня видела. Это было не очень красиво с ее стороны, но это контактная борьба. Очень сильно сбил меня этот инцидент, и потом я проиграла очень много позиций, пришлось догонять», — передает слова Васнецовой Metaratings.

14 января женская сборная России стала бронзовым призером эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Победительницами гонки стали французские биатлонистки. Серебро завоевала сборная Швеции. Российские спортсменки проиграли триумфаторам соревнований больше минуты.

Сегодня в 16.30 по московскому времени состоится мужская эстафетная гонка. В составе сборной России на старт выйдут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Кристина Резцова подарила цветы ведущему Дмитрию Губерниеву.