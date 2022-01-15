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ITF выступила с заявлением по делу Джоковича

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Reuters

Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением по делу о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Хотя ITF уважает решение правительства Австралии, ситуация с Джоковичем разочаровывает всех участников. Протоколы должны быть четко и своевременно доведены до сведения, а надлежащий процесс должен соблюдаться всеми, чтобы он был эффективным.

И хотя ITF считает, что полная вакцинация — это личное решение, мы считаем, что это ответственное действие, которое мы все должны предпринять, чтобы ослабить ограничения и избежать подобных случаев в будущем», — приводит слова организации Reuters.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Ранее адвокат оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open. Турнир пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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