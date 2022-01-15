Орлов назвал риском назначение Фарке на пост тренера «Краснодара»

Российский журналист Геннадий Орлов прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост тренера «Краснодара», передает «РБК Спорт».

«Брать Даниэля Фарке — большой риск. Он ничем не прославился на тренерском поприще. «Краснодар» — такая команда, где хотелось бы видеть тренера, который создаст команду», — сказал Орлов.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

Ранее российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении на пост наставника «Краснодара» немецкого специалиста Даниэля Фарке.