Адвокат оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open

Адвокат Джастин Квилл оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича сыграть на Australian Open, передает Sunrise.

«Думаю, Джокович получит временный судебный запрет. У него есть шансы 60 на 40 сыграть Australian Open, несмотря на то, что его виза снова аннулирована», — сказал Квилл.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция спортсмена в итоге была удовлетворена, а депортация отложена. 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном аннулировании визы сербского теннисиста.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Новаком Джоковичем, которому повторно аннулировали австралийскую визу.