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Капризов высказался о попадании на Матч звезд НХЛ

Капризов о попадании на Матч всех звезд: думаю, что это будет весело

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Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями от попадания на Матч всех звезд, передает сайт лиги.

«Я думаю, что это будет весело. Все звездные игроки соберутся вместе. Как говорится по-английски, это должно быть «fun». Уверен, что все хорошо проведут время», — сказал Капризов.

Напомним, звездный уик-энд НХЛ пройдет 4–6 февраля в Лас-Вегасе.

6 января в матче против «Бостон Брюинз» (3:2) Капризов получил травму после столкновения с Трентом Фредериком. Россиянин ударился о борт и упал на лед. Встречу Капризов продолжить не смог.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтью Болди. За «Бостон» единственный гол забил канадский нападающий Брэд Маршан.

Ранее капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

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Хоккей. НХЛ
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