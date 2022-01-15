Сербского теннисиста Новака Джоковича задержали перед судебным заседанием, которое состоится 16 января, передает CNN.

Напомним, 14 января Джоковичу повторно аннулировали австралийскую визу. Дело Джоковича передано в федеральный суд Австралии.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция спортсмена в итоге была удовлетворена, а депортация отложена. 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном аннулировании визы сербского теннисиста.

Ранее британский теннисист Энди Маррей выразил надежду на скорое разрешение ситуации с Новаком Джоковичем.

«Это нехорошая ситуация. Я не собираюсь пинать Новака, когда он упал. Я уже как-то говорил, что это плохая ситуация для всех», — сказал Маррей.