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Российские фигуристы выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Победители соревнований удостоились за прокат 87,89 балла. На второй строчке расположились россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие 86,45 балла. Замкнула тройку итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ), и является старейшим из четырёх ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Чемпионат Европы. Таллин (Эстония). Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов — 87,89
2. Александра Степанова / Иван Букин (все — Россия) — 86,45
3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 83,35.

Ранее российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться на чемпионате Европы в Таллине.

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