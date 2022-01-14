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Семак оценил нового нападающего «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит». Слова Семака передает официальный сайт «Зенита».

«Иван — довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль — для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Все в его руках — посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе», — сказал Семак.

Напомним, 10 января было объявлено о переходе российского нападающего Ивана Сергеева в клуб с берегов Невы. Срок соглашения между футболистом и клубом рассчитан на 3,5 года.

В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Сергеева в «Зенит».

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