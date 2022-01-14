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Тарпищев объяснил, с чем связано повторное аннулирование визы Джоковича

Тарпищев: неспортивные организации Австралии препятствуют Джоковичу

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что повторное аннулирование визы сербского теннисиста Новака Джоковича связано с проведением выборных кампаний в Австралии.

«Их федерация дала разрешение на выступление Джоковича. А у властей идут выборные кампании, поэтому так выступают по этому вопросу. ATP не вмешивается в ситуацию в силу того, что к ним вопросов нет. Федерация тенниса Австралии дала возможность ему играть. Значит, препятствуют неспортивные организации», — передает слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Сегодня Правительство Австралии второй раз аннулировало визу сербского теннисиста. В организации считают, что спортсмен несет угрозу обществу из-за того, что он не прошел вакцинацию.

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. 10 января суд Мельбурна удовлетворил апелляцию спортсмена и отложил его депортацию.

Турнир пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что австралийские власти планируют взять под стражу Новака Джоковича.

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