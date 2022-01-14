Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач призвал россиян успеть привиться до пика новой волны COVID-19 10:56
В России частные лаборатории начали тестировать на «омикрон»-штамм 10:50
Женщина провела неделю в квартире незнакомца из-за объявленного в городе... 10:49
Вдова Егора Летова опубликовала его неизданный трек из компиляции предновогодних... 10:48
Дело в отношении россиянки Сапеги поступило в суд Белоруссии 10:44
Составлен рейтинг автомобилей, которые разочаровали владельцев 10:44
РЕН ТВ: останки 18 человек извлекли из брошенных машин в Алма-Ате 10:43
Виза Джоковича снова аннулирована, ему грозит депортация 10:33
Большинство россиян продлили свои новогодние каникулы 10:32
В России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса 10:26
Бесплатная ставка 1000 р.

США призвали МОК доказать, что форма на ОИ создавалась без использования труда уйгуров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Toby Melville/Reuters

США призвали Международный олимпийский комитет (МОК) привести доказательства того, что при создании их официальной формы на Олимпийские игры в Пекине не использовался труд уйгуров. Об этом сообщает Insidethgames.

Исполнительная комиссия Конгресса по Китаю (CECC) отправила письмо президенту МОК Томасу Баху и выразила обеспокоенность тем, что организация сотрудничает с Anta Sports и Hengyuanxiang (HYX) Group, которые в своем производстве используют хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

«Поскольку Anta и HYX Group продолжают использовать хлопок, произведенный в СУАР, существует тревожная вероятность того, что персонал МОК или другие лица, посетившие Олимпийские игры 2022 года, будут носить одежду, загрязненную принудительным трудом», — заявляет CECC.

Напомним, что 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков раскритиковал США за дипломатический бойкот Олимпийских игр — 2022.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть