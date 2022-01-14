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В ФФККР считают, что российские пары способны выиграть Олимпиаду

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал результаты чемпионата Европы и заявил, что российские пары способны победить на Олимпиаде в Пекине.

«Естественно, мы очень рады, что все наши пары находятся на пьедестале, тому, что будет звучать российский гимн. Уровень катания очень хорош, очень высок, он позволяет настраиваться на дальнейшие победы, дальнейшую борьбу на Олимпийских играх и чемпионатах мира», — передает слова Когана «РИА Новости».

Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотую медаль, обновив сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Александр Энберт рассказал, кто будет главным конкурентом российских пар на Играх-2022 в Пекине.

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Олимпиада 2022
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