Экс-тренер сборной России: обидно, что биатлонисты не взяли полную квоту на Игры-2022

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, после которой стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры — 2022.

Россияне в Пекине будут представлены пятью спортсменами.

«Обидно, что не удалось улучшить квоту на Олимпиаду. У тренеров меньше вариантов по замене, формированию команды. С эстафетой тоже могут возникнуть проблемы, мы живем в коронавирусное время, не дай бог кто-то сдаст положительный тест», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Для того, чтобы получить максимальную квоту — шесть биатлонистов, россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в тройку лучших зачета квалификации к Олимпиаде.

В зачет отбора на Игры-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в тройку лучших.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал биатлонистов, которые должны ехать на Олимпиаду-2022.